Son 8 maçta 1 galibiyet 7 mağlubiyet alarak beklentilerin oldukça gerisinde kalan ve koltuğu sallanan Abdullah Avcı ile Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ bugün değerlendirme toplantısı yapacak.

Toplantıda takımın kötü gidişatı masaya yatırılacak ve Ahmet Nur Çebi, Avcı'dan rapor isteyecek.

Toplantı sonunda Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın yollarını ayırması beklenirken ayrılığın ardından bir ihtimal olarak sezon sonuna kadar takımın başında yardımcı antrenör Gökhan Keskin'in olabileceği konuşuluyor.

Orhan Yıldırım/Süleyman Hatısaru - Fanatik Özel

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