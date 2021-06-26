Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanmasının ardından siyah beyazlılarda gözler transfer çevrildi.

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürürken menajerler tarafından önerilen isimler de gündeme geliyor.

KORAY GÜNTER ÖNERİLDİ

Ortacizgi.com’un haberine göre; İtalya ekiplerinden Hellas Verona forması giyen Koray Günter’in Beşiktaş’a önerildiği öğrenildi.

26 yaşındaki stoper oyuncusu için siyah beyazlıların değerlendirme yapacağı belirtildi.

Koray Günter, geçen sezon Serie A’da 27 maça çıkarken 3 kez de asist yaptı.

3 sezondur İtalya’da oynayan savunma oyuncusu, Genoa ve Hellas Verona formaları giyerken Hellas Verona ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.