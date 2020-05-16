Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de aralarında yer aldığı toplam 10 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından yönetim, teknik heyet, futbolcular ve tüm personeli karantina altına alırken, tedbirlerin daha da artırılmasını kararlaştırdı.

Ümraniye’de vaka sayısının tamamen sıfırlanmasıyla birlikte BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne sadece belirli kişiler girebilecek. Ayrıca futbolcuların tesis dışı yaşamları da gözlem altında tutulacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de virüse yakalanmasıyla salgının takımdan mı yönetime yoksa yönetimden mi takıma geçtiğini tespit etmeye çalışan siyah-beyazlılar, öncelikle yönetim kurulu toplantılarını ikinci bir karara kadar sanal ortama taşıyacak. Tesislere ise yalnızca mecburiyet halinde futbol branşına bakan yöneticilerden bir kişinin gitmesi planlanıyor.

Personel sayısını da pandemi kurallarına göre düzenleyecek olan Beşiktaş Yönetimi, liglerin oynanmasının kesinleşmesi halinde maç ekibini sürekli tesislerde tutmaya çalışacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirleyeceği yol haritasına göre bir planlama yapacak olan siyah-beyazlılar, mümkün olduğu kadar futbolcuları tesislerde tutmayı planlıyor. Ayrıca BJK Nevzat Demir Tesisleri’nin kamp ve konaklama için ideal bir yer olması nedeniyle, yönetimin futbol takımını karantina kampına almaya hazırlandığı aktarıldı. (Milliyet)