Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş'ta devre arasında transfer edilen Kevin-Prince Boateng, sergilediği performansla öne çıkarken 77. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kaldı.

57. dakikada takımının beraberlik golünü atan Boateng, başına aldığı darbe ile sıkıntı yaşadı ve 77. dakikada yerini Tyler Boyd'a bıraktı.

Karşılaşma sonrası sakatlığına ilişkin açıklamada bulunan Boateng, "Sadece golü attığım pozisyonda savunma oyuncusundan darbe aldım kafama, biraz baş dönmesi oldu ama ciddi değil gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Maçla ilgili de konuşan Ganalı yıldız, hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. 90 dakika boyunca daha iyi olan taraf bizdik. Futbol bazen böyle, her zaman adil değil. Çok küçük detaylar çok büyük etkiler yaratabiliyor. Bugün de böyle oldu" dedi.