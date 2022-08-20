Orta saha arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bir süredir Sivasspor ’da forma giyen Kerem Atakan Kesgin’i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyordu. Yiğidolar ile yapılan yoğun pazarlıklar sonucunda bu transferde sona yaklaşıldığı öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Sivasspor Yö netimi ile temas kurduğu ve 1.5 milyon Euro talep edilen yıldız oyuncu için 100 bin Euro indirime gidildiği belirtildi. Genç oyuncuya bonuslar hariç yıllık 4 milyon TL garanti ücret verileceği belirtildi.

4 yıllık kontrat...

Edinilen bilgiye göre, Siyah- Beyazlılar, Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardı. Kerem ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş , resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

2020-2021 sezonunda Sivasspor’a bedelsiz transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı ve 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Genç futbolcu, geçen sezon ise Sivasspor’da 25 maçta forma giydi.

Orhan Yıldırım