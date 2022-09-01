Valerien Ismael yönetiminde Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Beşiktaş 'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. Siyah-Beyazlı ekipte kadroda düşünülmeyen Kenan Karaman, Bundesliga yolunda.

DHA'nın haberine göre 28 yaşındaki milli futbolcu, Alman ekibi Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kenan Karaman bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Schalke'ye 3 yıllık imzayı atacak.

Fortuna Düsseldorf forması giydi

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, daha önce Almanya'da Fortuna Düsseldorf, Hannover ve Hoffenheim'da oynamıştı.

Kenan Karaman Beşiktaş forması ile 35 maçta görev yaparken 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Beşiktaş ayrılığı açıkladı!

Beşiktaş, Kenan Karaman'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "2021-22 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Kenan Karaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kenan Karaman’a Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



