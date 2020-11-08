Beşiktaş'ta ilk hedef kaleci transferi. Sezon basında genç Ersin'e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yediği hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor.

Sabah'ın haberine göre; Yılport Samsunspor'un kalesini koruyan Nurullah, bu bölgedeki adaylardan birisi. Kartal'ın hedefindeki bir diğer isim de Rizespor forması giyen 25 yaşındaki Gökhan Akkan için de devre arası öncesinde nabız yoklanacak.

Nurullah Aslan kimdir?

1997 doğumlu 2.02 boyundaki Nurullah Aslan, aslen Termeli olan Samsunspor'un eski kalecisi ve 68 Aksarayspor'da kaleci antrenörlüğü yaparken 2014 yılında vefat eden Abdullah Aslan'ın oğlu.

Stoper olarak başladığı futbolculuk kariyerinde takımının 10 kişi kalmasından sonra mecburen kaleye geçen ve daha sonra kariyerine kaleci olarak devam eden Nurullah, 2018-19 sezonunun devre arasında Erbaaspor'dan Samsunspor'a transfer oldu.