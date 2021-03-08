Beşiktaşlı Josef de Souza, Gaziantep FK maçından sonra sosyal medya hesabında soru-cevap etkinliği düzenledi.

Takım arkadaşı Vincent Aboubakar’ın ligin en iyi golcüsü olduğunu dile getiren Brezilyalı futbolcu, ligin en iyi orta sahası olarak Fenerbahçe’de top koşturan vatandaşı Luiz Gustavo’yu gösterdi. Şampiyonluk yaşamak ve boğazı siyah-beyaz görmek istediğini kaydeden Souza’nın taraftarların sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Hayatındaki en önemli 3 şey nedir?

-Tanrı, ailem ve işim.

Favori Türk yemeğin ne?

-Baklava

En büyük hayalin ne?

- Takımımın şampiyon olmasını ve boğazın siyah-beyaza boyanmasını görmek istiyorum.

Sence kim şampiyon olacak?

- Her gün şampiyonluk için çok çalışıyoruz ama beklememiz lazım. Adım adım gideceğiz. Sonucu hep beraber göreceğiz.

Süper Lig’deki en iyi orta saha sen misin?

- Kendimi en iyi olarak görmüyorum ama en iyiler içinde olmak için çok çalışıyorum. Bence en iyisi Luiz Gustavo.

Atiba ile ilgili ne düşünüyorsun?

-Onun gibi olmak için çalışıyorum.

Sence Süper Lig’deki en iyi forvet kim?

-Bana göre Aboubakar.

Türk hakemleri hakkında ne düşünüyorsun?

-Onlar da bizim gibi insan, bazen hata yapabiliyorlar. Asıl problem bazı kulüplerin çok ses çıkararak kazanmak istemesi. Futbol her zaman sahada kazanılır ya da kaybedilir.

Birlikte oynadığı en iyi 11?

Dida - Danilo, Otamendi, Toloi, Alexandro - Fernando Reges, Kaka, Ze Roberto - Hulk, Coutinho, Luis Fabiano.