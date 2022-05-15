Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş , deplasmanda karşılaştığı Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Larin ve Josef atarken karşılaşmada 3 tane kırmızı kart çıktı. Siyah-Beyazlılar'da Rosier ve Josef takımını eksik bırakırken Göztepe'de Jahovic kırmızı kart gördü. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta üç kırmızı kart çıktı.

Siyah Beyazlılar'ın son haftada kendi sahasında konuk edeceği Konyaspor maçında Josef ile Rosier'den yararlnamayacak. Valerien Ismael'in nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı şimdiden büyük merak konusu.







