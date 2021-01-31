Süper Lig'de zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş sahasında Trabzponspor'u bugün ağırlayacak. Kritik maç öncesi Siyah Beyazlılar'da bir yandan da transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Bir son dakika haberi de takım içinden geldi.

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzattı. Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Josef de Souza’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.









'En büyük Beşiktaş'

Sözleşmesini uzatana Josef konuyla ilgili olarak, "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem. İkincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.







