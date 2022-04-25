Süper Lig 'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlı ekipte sarı kart gören Josef de Souza, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 23. dakikasında Josef de Souza, Muleka'ya yaptığı faul sonrası maçın hakemi Yasin Kol tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Sarı kart sınırında bulunan Brezilyalı futbolcu, gördüğü kart ile cezalı duruma düştü ve Beşiktaş'ın gelecek hafta Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Josef, ligin ilk yarısında oynanan ve Beşiktaş’ın 4-2 kazandığı Kayserispor karşılaşmasında da sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.



