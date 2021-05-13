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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk hedef Rachid Ghezzal

Beşiktaş Yönetimi’nin sezon bittikten hemen sonra transferdeki ilk hedefi Rachid Ghezzal olacak.

13 Mayıs 2021, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk hedef Rachid Ghezzal

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlılar, Leicester City ile 1 senelik sözleşmesi kalan 29 yaşındaki Cezayirli yıldız için kısa süre içinde İngiliz ekibine resmi teklif yapacak. İlk teklifin 3-4 milyon euro düzeyinde olacağı ifade edildi.

7 gol 17 asistle oynuyor

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Süper Lig’de çıktığı 30 maçta 7 gol, 17 asiste imza atan Ghezzal’ın mutlaka kadroda tutulmasını istiyor. Kartal’da adeta yeniden doğan yetenekli futbolcu da kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş Yönetimi, Ghezzal’ın yanı sıra Rosier için de somut adımlar atacak. Fransız sağ bekin ilk planda bir yıl daha kiralanması planlanıyor.

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