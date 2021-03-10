Süper Lig’de 5’te 5 yaparak maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunu ele geçiren Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yönetim kurulu gözünü çifte kupaya dikti. Son olarak Mustafa Denizli döneminde iki kupa kaldıran siyah-beyazlılar bu yıl da çifte şampiyonluğu hedefliyor.

Sergen Yalçın’ın konuyla ilgili yakın çevresine, “Nerede bir hedef varsa, biz orada olmalıyız. Milli araya kadar iki kulvarda üç tane kritik maç oynayacağız. Ligdeki Başakşehir maçı en önemli sınavlarımızdan biri olacak. Ardından yine Başakşehir’le kupa maçımız var. Sonra da Fenerbahçe derbisine çıkacağız. Belki de şampiyonluk yarışındaki en keskin viraja geldik. Eğer burayı kazasız, belasız atlatırsak ciddi bir avantaj yakalarız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Yalçın’ın kısa süre önce yönetimle yaptığı görüşmede de şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmede bulunduğu vurgulandı.

Takımın performansından memnun olduğunu belirten siyah-beyazlı hocanın, “Bizim en büyük gücümüz kadro içerisinde formayı adaletli bir şekilde dağıtmak oldu. Hem kimseyi küstürmedik hem de tüm takım fizik açıdan hazır duruma geldi. Sezon başında tüm takıma nasıl ve hangi tempoda oynamamız gerektiğini anlattım. Bu tempoya uymayan takıma giremez dedim. Bazı oyuncular bir ara o yüzden fazla forma şansı bulamadı. Ama şu an herkes tempoya alıştı. Bu nedenle ligin en iyi futbol oynayan takımlardan biriyiz. Asıl yarış nisan ayında başlıyor. Zirveden kopmalar gelecek ay başlar. Avantajlı olmamız için önce Başakşehir’i yenmemiz lazım. Yolumuz uzun ve zor ama bizim bu yükü kaldıracak gücümüz var” dediği bildirildi.

İlk imza Çebi’den

Futbol takımının malzeme sorumlusu Erdal Erdem, şiddet mağduru kadınlara dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Siyah-beyazlıların da desteklediği proje kapsamında üstünde “Kadına Dokunma” yazan Beşiktaş forması imzaya açıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi formaya imza atan ilk isimler oldu. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nın yanı sıra Sergen Yalçın ile futbolculardan Necip, Atiba, Josef ve N’Koudou da formaya imza attı.

Cenk sahaya indi

Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir cuma günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcuların, çeşitli pas çalışmalarından sonra yarı sahada çift kale maç oynadıkları aktarıldı. Gençlerbirliği ile 15 Şubat’ta oynanan maçta dizinden sakatlanan Cenk Tosun dün fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı. Golcü futbolcunun, Başakşehir’le 16 Mart Salı günü oynanacak kupa maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Ersin ilk 5’te

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden 2001 doğumlu futbolcular listesinin 5. sırasında Beşiktaş’ın yetenekli kalecisi Ersin Destanoğlu’na yer verdi. Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen 20 yaşındaki siyah-beyazlı kaleci, Avrupa’nın en çok maçta oynayan genç isimleri arasında gösterildi.

CIES’ten yapılan açıklamaya göre, futbolcuların liglerdeki görev süreleri baz alınarak hazırlanan listenin ilk sırasında Arsenal’den Bukayo Saka bulunuyor. Manchester United’da forma giyen Mason Greenwood ikinci, Monacolu Benoit Badiashile ise üçüncü basamakta yer alıyor. (Skorer)