Yeni teknik direktör Valerien Ismael çıktığı 3 maçı da kaybetmeyen Beşiktaş 'ta gözler iç transfere çevrildi. Fransız hoca bazı isimlerin biletini kesti. Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşamayan 23 yaşındaki Güven Yalçın'ı da iki Bundesliga ekibi takibe aldı.

Siyah-beyazlılarda bu sezon aldığı süreden memnun olmayan ve maaş konusunda da beklentileri karşılanmayan Güven Yalçın'ın artık Almanya seçeneğini değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Daha çok oynayabileceği bir ekipte olmayı isteyen 23 yaşındaki golcüyü Bundesliga'dan iki kulübün takibe alarak menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

Sabah





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