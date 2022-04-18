MENÜ

Son dakika! Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a iki teklif birden

Yeni teknik direktör Valerien Ismael çıktığı 3 maçı da kaybetmeyen Beşiktaş'ta gözler iç transfere çevrildi. Fransız hoca bazı isimlerin biletini kesti. Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşamayan 23 yaşındaki Güven Yalçın'ı da iki Bundesliga ekibi takibe aldı.

18 Nisan 2022, Pazartesi 09:07 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a iki teklif birden

Yeni teknik direktör Valerien Ismael çıktığı 3 maçı da kaybetmeyen Beşiktaş 'ta gözler iç transfere çevrildi. Fransız hoca bazı isimlerin biletini kesti. Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşamayan 23 yaşındaki Güven Yalçın'ı da iki Bundesliga ekibi takibe aldı.

Siyah-beyazlılarda bu sezon aldığı süreden memnun olmayan ve maaş konusunda da beklentileri karşılanmayan Güven Yalçın'ın artık Almanya seçeneğini değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Daha çok oynayabileceği bir ekipte olmayı isteyen 23 yaşındaki golcüyü Bundesliga'dan iki kulübün takibe alarak menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

Sabah


İlgili Haberler
Ismael rüzgarı çabuk geçti


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...