Son dakika | Beşiktaş'ta Gökhan Gönül gelişmesi!

Beşiktaş'ta son dakika Gökhan Gönül gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

24 Haziran 2020, Çarşamba 12:55 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş'ta Gökhan Gönül gelişmesi!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım iç transferde düğmeye bastı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül ile her konuda anlaşmaya vardı.

Aspor'un haberine göre; Beşiktaş Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeler sonrası 1+1 yıllık anlaşma yaptı. Fanatik Siyah-Beyazlı takımın Gökhan Gönül ile yola devam edeceğini günler öncesinden duyurmuştu.

Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Gökhan Gönül ile yapılan görüşmeler sırasında Beşiktaş'ta oyuncuya futbolu bırakmasını istediği belirtiliyor.

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