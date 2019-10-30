Son dakika haberi: Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Douglas ve Dorukhan katılmadı. Antalya deplasmanında devreyi kapatan Dorukhan'ın yanı sıra Burak ve Douglas'ın oynaması beklenmiyor.

Sakat futbolculardan N'Koudou ise takımdan ayrı çalıştı. Fransız kanat oyuncusunun Antalya deplasmanında oynamasının yüksek olduğu öğrenildi.

Ankaragücü maçında sakatlığı nükseden Burak, Galatasaray ve Braga maçlarında forma giyememişti.

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların son durumuyla ilgili cuma günü net bir bilgi verilmesi, ardından da Antalya kafilesinin belirlenmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım