Beşiktaş’ta yönetim kurulu ve teknik heyetin ortak kararıyla geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Isimat Mirin ve Douglas Santos’un takımdan ayrılmaları ara transfer dönemine kaldı.

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yetersiz performansları yüzünden takımda düşünmediği bu isimlerden sadece Mirin’e sözlü teklif yapıldığı ancak Fransız stopere talip olan kulüple anlaşma aşamasına gelinemediği aktarıldı. Lens ve Douglas’a ise yurt içi veya dışından herhangi bir teklif gelmediği vurgulandı.

Boyd kalıyor

Siyah-beyazlı yönetim ara transfer döneminde üç oyuncuyla da kesin olarak yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor. Geçmiş dönemden hiçbir alacağı bulunmayan Lens, Mirin ve Santos’un bir miktar bonservis bedeli karşılığında veya kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

TFF’ye bildirilen listeye yazılmayan Tyler Boyd’un gönderilmesinin ise şu aşamada gündemde olmadığı belirlendi. Lens, Mirin ve Douglas’ın aksine takımla birlikte antrenman yapan Boyd’un koşulların oluşması halinde ikinci yarı için TFF’ye sunulacak listeye yazılacağı ifade edildi. Ancak ciddi bir teklif gelmesi durumunda ABD’li futbolcunun elden çıkarılabileceği de ileri sürüldü.

Öte yandan ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ın iddiaların aksine şimdiye kadar herhangi bir isimle anlaşma sağlamadığı bildirildi. Bonservis bedeli ödemeden forvet hattını yeni bir oyuncuyla güçlendirmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin vereceği karara göre hareket edeceği kaydedildi.

Ağır fatura

Siyah-beyazlı kulüp; Lens, Mirin ve Douglas’a devre arasına kadar 2 milyon euronun üzerinde ödeme yapacak.

Yıllık ücreti 1 milyon 950 bin euro olan Lens’e yaklaşık 1 milyon euro, senelik 1 milyon 275 bin euro kazanan Mirin’e 650 bin euro ve yıllık garanti ücreti 1 milyon euro olan Douglas’a ise 500 bin euro ödenecek.

Bu oyuncularla ara transferde yollar ayrılmazsa fatura daha da kabaracak. Beşiktaş üç isme sezon sonuna kadar toplam 4 milyon 225 bin euro ödemek zorunda kalacak.