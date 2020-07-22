Milliyet’e konuşan Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları, “Sergen hoca haklı ama takımda yer alan yüzde 95 oyuncunun 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yani bu tarihe kadar elimiz kolumuz bağlamış durumda. Bir de limit konusu var, orada da belirsizlik sürüyor. Önümüzü göremiyoruz maalesef” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe’yi 2-0 yendikleri derbiden sonra, “Gelecek sezon için başkan ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir kadro kurulması gerektiğiyle ilgili çok net bilgiler aktardık. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Bunlar çok net konular” ifadelerini kullanmıştı. Yalçın, şampiyonluk hedefine ulaşmak için güçlü ve geniş bir kadroya ihtiyaç duyduklarının altını çizerken, siyah-beyazlı yönetime de gerekli takviyelerin en kısa sürede yapılması mesajını yollamıştı.

"Sergen hoca haklı"

Beşiktaş’ın Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Sergen Yalçın’ın bu sözlerine Milliyet aracılığıyla yanıt verdi. Siyah-beyazlı yönetici, “Sergen hoca haklı... Eksiklerimizi, fazlalarımızı iyi biliyoruz, dersimizi de çalıştık. Hocamızın hiçbir sözüne itirazımız yok. Ancak takımda yer alan yüzde 95 oyuncunun 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yani bu tarihe kadar elimiz kolumuz bağlamış durumda. Bir de limit konusu var, orada da belirsizlik sürüyor maalesef” dedi.

‘Boş durmuyoruz’

Erdal Torunoğulları, teknik heyetin ihtiyaç duyduğu takviyeleri yapmak için yoğun şekilde çalıştıklarını aktardı. Deneyimli yönetici, “Yaklaşık iki hafta sonra transfer dönemi başlayacak. Ne var ki sözünü ettiğim faktörler nedeniyle önümüzü tam olarak göremiyoruz. Ancak tabii ki boş da durmuyoruz, transfer çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

‘Gökhan kalacak’

Erdal Torunoğulları, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson gibi sözleşmesi biten Gökhan Gönül’ün durumuna da açıklık getirdi. Dört yıldır Beşiktaş forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli sağ bekle yola devam edeceklerini aktaran siyah-beyazlı yönetici, “Gökhan takımda kalacak, onu bırakmayacağız” dedi.

Nsakala tamam, Caner ayrılacak

Atiba ile de sözleşme yenileyecek olan siyah-beyazlıların, Alanyaspor’la kontratı biten Fabrice Nsakala ile her konuda anlaşma sağladığı ve bu nedenle Caner Erkin’le kesin olarak yolları ayıracağı ifade edildi.

‘Ezeli rakipleri geride bıraktık’

Süper Lig’de üçüncülük mücadelesine devam ettiklerini belirten Erdal Torunoğulları, sıralamada ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe’yi geride bıraktıklarının da altını çizdi. Siyah-beyazlı yönetici, “Bu sezon yaşanan birçok handikapa rağmen Allah’a şükür üçüncülüğü zorluyoruz. Tabii ki ligi Galatasaray ve Fenerbahçe’nin üzerinde bitirmek önemliydi, bunu da başardık” dedi.



