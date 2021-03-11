Milliyet'in haberine göre; Sezon bitmeden iç transfer görüşmelerini tamamlamak istediği için Dorukhan Toköz ile uzun süredir anlaşma zemini arayan Beşiktaş Yönetimi, başarılı oyuncuya son yaptığı teklifi artırmama konusunda kararlı görünüyor.

Yıllık 7 milyon TL

Dorukhan’a daha önce 7 milyon lira garanti ücretin yanı sıra maç başına 100 bin lira teklif eden siyah-beyazlılar, 15 milyon lira garanti parada ısrar edilmesi nedeniyle, milli futbolcuya artık ‘gitti’ gözüyle bakıyor. Genç futbolcunun yeni sözleşmeye imza atmaması nedeniyle bu bölgeye önümüzdeki sezon için oyuncu bakan Beşiktaş Yönetimi, göreve geldiği günden beri ücret politikasında hiçbir geri adım atmadı.





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Necip Uysal takımın jokeri!

Bu politika doğrultusunda, hem yaz hem de kış transfer döneminde birçok isimle adı anılmasına rağmen, bu oyuncuları transfer etmeyen siyah-beyazlı yönetimdeki bazı isimlerin, “Necip Uysal takımın jokeri. Her yerde büyük fedakarlıklarla oynuyor. Necip’in maaşında yüzde 50 indirim yaptığı yerde biz herkese yüksek rakamlar ödeyemeyiz” diye konuştukları ortaya çıktı.

İspanyol kulüpleri ile temas halinde

İspanya’daki bazı kulüplerle temas halinde olduğu için Dorukhan’dan umudunu büyük ölçüde yitiren Beşiktaş Yönetimi, verilen sürenin de dolması nedeniyle alternatif planlara yöneldi. Buna göre Ümraniyespor’da kiralık oynayan Kartal Kayra Yılmaz’ın şimdiden Dorukhan’ın yerine düşünüldüğü aktarıldı. Siyah-beyazlı teknik heyet ve yönetimin, sezon sonunda takıma dönecek olan Kartal Kayra’dan çok umutlu oldukları vurgulandı.