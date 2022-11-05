Süper Lig 'in 13. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray , NEF Stadı'nda Beşiktaş 'ı konuk edecek. 20:00'de başlayacak olan karşılaşma zirveyi yakından ilgilendiriyor.

Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, 21 puanla 5. sırada yer alırken, Valerien Ismael'in geçen hafta gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Şenol Güneş ile Beşiktaş, 22 puanla hemen rakibinin üstünde 4. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER

Her iki takım da kazanarak zirve mücadelesine devam etmek isterken Beşiktaş'ta maça saatler kala bir sakatlık şoku yaşandı. Siyah beyazlıların sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'dan kiraladığı sol bek oyuncusu Arthur Masuaku'nun karşılaşma öncesinde ağrıları olduğu ve bu nedenle kadrodan çıkarılma ihtimalinin olduğu ortaya çıktı.

Vole'nin haberine göre, Kartal'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in Kongolu futbolcunun yerine Umut Meraş'ı hazırladığı öğrenildi. Masuaku bir süre kendisini deneyecek. Ağrılarının devam etmesi durumunda Umut Meraş maça 11'de başlayacak.





EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİMLERDEN BİRİSİ

Masuaku, geldiği günden bu yana Valerien Ismael tarafından en çok tercih edilen oyuncular arasında yer aldı. Kongolu futbolcu, 12 maçta görev alırken toplamda bin 101 dakika sahada kaldı. Masuaku'nun golü bulunmazken 2 asistlik performans sergiledi.

UMUT MERAŞ'A GÜN DOĞDU

Beşiktaş'ta Masuaku'nun yerine 11'de başlaması beklenen Umut Meraş, bu sezon Fransız çalıştırıcıdan az süre alan isimlerden... Milli futbolcu toplamda 6 karşılaşmada forma giyerken bu maçların 5'inde Valerien Ismael toplamda 41 dakikada süre verdi.





Ancak Umut, Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte bu sürelerin toplamından fazla süre (45 dakika) geçen hafta oynanan Ümraniyespor maçında aldı.

Şenol Güneş ile Özel Röportaj