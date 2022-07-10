Beşiktaş sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor. Transfer listesinde birçok isim bulunan Siyah-Beyazlılar, Leicester City forması giyen Daniel Amartey için yeni bir hamle daha yapacak. Kara Kartal'ın 27 yaşındaki Ganalı stoper için teklifini 1.9 milyon Euro'ya kadar çıkardığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro maaş istemişti. Görüşmelerin bayram sonrasında sonuçlanması bekleniyor. Siyah- Beyazlılar transferi sonuçlandırmak için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Amartey, Beşiktaş'tan 1 milyon Euro da imza parası istiyor. 2016 yılında 6.6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Leicester City ekibine giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Premier Lig kariyeri boyunca 86 maçta görev alan futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ganalı futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bek ve ihtiyaca göre ön liberoda da oynayabiliyor. Tecrübeli futbolcu, Gana Milli takımı'nda 41 kez forma giydi. Siyah-Beyazlılar'da Welinton ile yolları ayırmayı planlıyor.

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