Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş 'ta özellikle Sergen Yalçın döneminin en parlak isimlerinden biri olan Cyle Larin'in geleceği büyük merak konusu oldu. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Kanadalı yıldız futbolcu ile yönetim tarafında henüz smout adımlar atılmış değil. 27 yaşındaki Kanadalı golcünün menajeri Nick Mavromaras A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Larin'in menajerinin açıklamaları şu şekilde:

"Kulüple, İstanbul'daki Ajax maçı zamanında görüşmüştük. İyi bir görüşmeydi. Onun dışında kulüp başkanı ve yöneticiler Galatasaray maçından önce Larin ile konuştu. Başkanın, Larin'e son mesajı buydu. Aralık ayından beri kulüpten veya başkandan bir teklif almadık. Sözleşmeye saygı duyuyoruz. Biz yeniden görüşmeye her zaman açığız. Daha sonrasında kontrat hakkında konuşmak için arayacağını söylemişti. Kimse aramadı. Bugün geldiğimiz noktada başkanla bir iletişimimiz yok."

"Larin'in oynama süresi neden azaldı bilmiyorum. Larin çok iyi çalışıyor ve alınan kararlara saygı duyuyor. Cyle, Beşiktaş'ın hedeflerine ulaşmasında yardımcı olabilir. Larin şu an Beşiktaş'a odaklanmış durumda ve sezonu burada tamamlayacak. Son maça kadar %100'ünü verecek."

"Şu an geleceği değerlendirme aşamasındayız. Larin'in geleceği hakkında spesifik bir takım veya ülke söyleyemem. Beşiktaş'ın Larin'i isteyip istememesine de bağlı."







