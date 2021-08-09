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Son dakika! Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yollar ayrılabilir

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun flaş ismi Cyle Larin yol ayrımında. Kanadalı futbolcu, yeni kontrat için 2.5 milyon Euro’luk maaş talebinde bulunmuştu. Siyah-Beyazlı yönetimin ise son olarak 1.8 milyon Euro teklif ettiği Kanadalı futbolcu, bu teklife olumsuz yanıt verdi.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 10:08 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yollar ayrılabilir

Beşiktaş ’la 1 yıllık kontratı bulunan Cyle Larin, yeni kontrat için 2.5 milyon Euro’luk maaş talebinde bulunmuştu. Siyah-Beyazlı yönetimin ise son olarak 1.8 milyon Euro teklif ettiği Kanadalı futbolcu, bu teklife olumsuz yanıt verdi.

İdarecilerin, ‘Ya sözleşme uzatalım ya da yolları ayıralım’ seçeneklerini sunduğu Larin’in, ayrılması bekleniyor.


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