Beşiktaş ’la 1 yıllık kontratı bulunan Cyle Larin, yeni kontrat için 2.5 milyon Euro’luk maaş talebinde bulunmuştu. Siyah-Beyazlı yönetimin ise son olarak 1.8 milyon Euro teklif ettiği Kanadalı futbolcu, bu teklife olumsuz yanıt verdi.

İdarecilerin, ‘Ya sözleşme uzatalım ya da yolları ayıralım’ seçeneklerini sunduğu Larin’in, ayrılması bekleniyor.







