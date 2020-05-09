Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında Beşiktaş Kulübü'nde coronavirüs testleri tamamlandı.

Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin sonucu açıklandı. Test sonuçlarına göre, 1 futbolcu ve 1 çalışan corona virüse yakalandı.





Coronavirüs salgını nedeniyle liglerin durmasıyla birlikte takım antrenmanları da bir süreliğine ertelenmişti. Futbolcular çalışmalarına, evlerinde bireysel olarak devam ediyordu. Sahaya inen ilk takımlardan birisi Beşiktaş olmuştu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza COVID-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif COVID-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Tyler Boyd ve Hakan Çalışkan'ın test sonucu pozitif

1 aylık aranın ardından 20 Nisan'da sahaya inen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, test sonuçlarının açıklanmasıyla yıkıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Siyah Beyazlı ekip, futbolcunun ismini ise vermedi.

Beşiktaş'ın ABDli futbolcusu Tyler Boyd'un corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı iddia edildi.

Kulübe yakın kaynaklara corona virüse yakalanan futbolcu Tyler Boyd, diğer isim kaleci antrenörü Hakan Çalışkan. Beşiktaş Kulübü'nün kısa süre içerisinde bir açıklama daha yapması bekleniyor.

Corona virüse yakalanan diğer ismi kaleci antrenörü Hakan Çalışkan olduğu gelen haberler arasında.

Tesisler kapatıldı!

20 Nisan'da sahaya inen Beşiktaş, bu son dakika gelişmesinin ardından bireysel antrenmanları iptal etti ve tesisleri kapatma kararı aldı. Antrenman öncesinde tesislerde futbolculara ve teknik heyete kontrollerin yapıldığı öğrenilirken, sosyal mesafe korunarak idmanlara devam ediliyordu.

Siyah-Beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın’ın belirlediği listelerle gruplar halinde antrenmanlarına devam ediyordu.

Salı günü futbolculara farklı saatlerde yeniden test yapacak olan Beşiktaş Kulübü, çıkacak sonuçlara göre yeni bir yol haritası çizecek.