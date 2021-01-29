Günlerdir Hulk transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta rota tamamen Cenk Tosun'a çevrildi. Siyah-Beyazlı takım eski golcüsünü yeniden kadroya katmaya hazırlanıyor.

Everton ve Cenk Tosun ile son aşamaya gelen Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

EURO 2020 öncesi düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Cenk Tosun da kısa süre önce “Eveton ile anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş’a dönmeye hazırım.” açıklamasını yapmıştı.

6 aylık kiralık!

Larin ve Aboubakar'ı kadrosunda bulunduran Siyah-Beyazlılar Cenk Tosun'u bedelsiz olarak 6 aylığına kiralayacak. Cenk'in maaşını ise Beşiktaş ödeyecek. Transferin gerçekleşmesi durumunda Siyah-Beyazlı takım Güven Yalçın'ı Portekiz ekibi Nacional de Madeira'ya kiralayacak.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL







