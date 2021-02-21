Gençlerbirliği mücadelesinde attığı 2 golün ardından dizinde ödem tespit edilen Cenk Tosun’un tedavisi yoğun şekilde sürüyor. 29 yaşındaki futbolcuyu cuma günkü Denizlispor maçına yetiştirebilmek için yoğun mesai harcayan sağlık ekibi, bu konuda adeta alarmda...

Yıldız golcünün kesin durumu, yarın çekilecek MR’ın ardından belli olacak. Eğer yoğun tedavi, ödemin atılması konusunda yardımcı olursa Cenk, takımla çalışmalara başlayacak. Ancak sorun devam ederse Milli golcü cuma günkü maçın kadrosunda yer alamayacak.



