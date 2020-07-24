Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin'in de takımdan ayrılması bekleniyor. beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş yönetimi ile Caner Erkin arasındaki görüşme olumsuz sonuçlandı ve kontratının sonuna gelen tecrübeli oyuncu da takımdan ayrılma kararı aldı.

Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Caner Erkin, bu sezon Siyah-Beyazlılar ile çıktığı 30 Süper Lig maçında 3 gol, 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Kariyerinde daha önce Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giymiş olan Caner Erkin, 2016 yılında ise ilk olarak Inter'den kiralanarak Beşiktaş kadrosuna katılmıştı. 2017'de ise bonservisi alınan tecrübeli oyuncu, 4 yılın sonunda Beşiktaş'tan ayrılık kararı aldı.



