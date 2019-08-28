Başkan Fikret Orman ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın da izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile sol diz iç yan bağında (MCL) grade 1 zorlanma meydana gelen Caner Erkin katılmadı. Caner Erkin’in durumu cuma günü netlik kazanacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve tam sahada taktik programı uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 10.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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