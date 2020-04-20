Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından sporcular çalışmalarına evlerinde devam ediyordu. Beşiktaş’ta da hazırlanan programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını sürdüren futbolcuların, Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman yapabileceği belirtilmişti. Uzun süredir kapalı olan tesislerin kapıları bugün itibari ile açıldı. Tesislerde çalışma isteğinin oyuncular tarafından geldiği ve kaptan Burak Yılmaz aracılığıyla yönetime iletildiği öğrenildi. Tesislerde çalışmak isteyen futbolcular bugün itibari ile çalışmalarına başlayabilecekler.

Siyah-Beyazlılar’da yönetim, teknik heyet ve sağlık ekibindeki yetkililerle fikir alışverişinde bulundu. Görüşmelerin ardından futbolculara, Ümraniye Tesisleri’nde çalışma izni çıktı. Ancak idmanlar alışık olduğumuz şekilde gerçekleşmeyecek. Tesislere gitmek isteyen oyuncuların önce isimleri alınacak.

Daha sonra futbolcular küçük gruplara ayrılarak; sosyal mesafe kuralından taviz vermeden sahaya çıkıp çalışacaklar. Önlemler çerçevesinde tesislerdeki çalışan sayısı da minimumda tutulmaya özen gösteriliyor. Uzun süredir kapalı olan tesislerin kapıları bugün itibari ile açıldı. İsteyen futbolcular idmanlarını Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirebilecek.

İlk gidenler belli oldu

Gelen bilgilere göre ise tesislere giden ilk futbolcular Burak Yılmaz, Atiba, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Domagoj Vida oldu.

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Yabancı futbolcular bireysel çalışacak

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da yer alacağı antrenmanlar, 4’erli 2 grup halinde her gün 8 oyuncunun katılacağı şekilde planlandı. Antrenmanlar sırasında tesislerde az sayıda personel futbolculara eşlik edeceği öğrenildi. Ülkelerine dönen yabancı oyuncular, antrenmanlarını bireysel olarak sürdürecek.

En risksiz bölge Nevzat Demir

Beşiktaş kulübü bu kararı almadan önce bir sağlık firmasına denetleme yaptırdı ve Nevzat Demir Tesisleri'nin bölge olarak en risksiz bölge olduğu belirtilmiş.







