Son dakika! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül şoku yaşanıyor
Beşiktaş son dakika haberi... Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'a çifte şok. Siyah Beyazlı ekibin iki yıldızı Burak Yılmaz ve Gönül, mücadelenin ilk yarısında yaşadıkları sakatlık nedeniyle oyuna devam edemediler.
Beşiktaş son dakika haberi... Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcuları Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül, Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısı bitmeden oyundan çıkmak zorunda kaldılar.
Bir pozisyon sonrası sakatlanarak yedek kulübesine değişiklik işareti yapan Burak Yılmaz 11. dakikada kenara gelirken, yerine Güven Yalçın oyuna girdi.
Burak Yılmaz’ın yanı sıra Gökhan Gönül de yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Bir pozisyonun ardından sahada sekerek oyunu sürdürdüğü gözlemlenen tecrübeli oyuncu 37. dakikada yerini Kevin-Prince Boateng’e bıraktı.
Kalan dakikalarda sağ bekte Gökhan’ın yerine Jeremain Lens görev yaparken Boateng ileri uçta forvet olarak oynadı.