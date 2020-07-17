Son dakika haberi... Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan ve Siyah-Beyazlılar'ın ligde oynadığı son Yeni Malatyaspor maçında da forma giyemeyen Burak Yılmaz, TRT Spor'un haberine göre 19 Temmuz Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi yeniden takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü, 31. haftada oynanan Kasımpaşa maçında sağ alt baldırında hissettiği ağrı nedeniyle henüz 12. dakikada kenara gelmişti. Sonrasında yapılan MR görüntülenmesi sonucunda ise Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma tespit edilmişti.

Tedavilerine başlanan oyuncu Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamazken 33. haftada oynanacak Fenerbahçe maçında sahada hazır olmak adına takımlar çalışmalarına başladı.

İdmanda sıkıntı yaşamadı

Takım ile idmana çıkan ve çalışmayı az önce tamamlayan Burak Yılmaz Fenerbahçe derbisinde formasını giyebilecek. Burak idmanda da sıkıntı yaşamadı.

Orhan Yıldırım







