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Son dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş, 1 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

11 Aralık 2020, Cuma 19:02 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

Futbol Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirme

Futbol Takımımızın, Süper Lig’in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.


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