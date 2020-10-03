Beşiktaş'ta forvet transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Crystal Palace forması giyen Belçikalı forvet Cristian Benteke'nin Beşiktaş'a geleceği iddia ediliyordu. Konuyla alakalı 29 yaşındaki forvet'in menajeri Kısmet Eriş Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu...

Beşiktaş'tan teklif aldık!

Beşiktaş'tan teklif aldıklarını doğrulayan Kısmet Eriş, "Beşiktaşlı yetkililer benimle iletişime geçti, Benteke'nin durumunu sordu. Ancak olumsuz dönüş yaptık. Şimdilik trasfer gündemde değil" dedi.

Benteke Palace'da kalacak!

Bugün Benteke ile konuştuklarını belirten menajer Eriş, "Chelsea maçı sonrası Benteke ile konuştum. Bu sezon sonuna kadar Crystal Palace'da kalacağını söyledi. Bizim düşüncemiz de bu yönde. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. O zamanki duruma göre hareket edeceğiz. Benteke'ye ilgi gösteren Beşiktaş kulübüne teşekkür ediyorum" dedi.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL