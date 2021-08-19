Transferin hızlı takımı Beşiktaş 'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem Avrupa hem de lig için iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Siyah Beyazlılar stoper bölgesine yoğunlaştı.

Kaan ile henüz temasa geçmeyen Kartal'ın kiralama talebine "Ret" yanıtı veren Sassuolo, 26 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 6 milyon Euro talep etti. Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekerek taksitle ödemek istiyor.

Kara Kartal, bu transferde olumlu sonuç alamazsa Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak. Beşiktaş, Serdar'ı bonservis bedeli ödemeden almak istiyor.

Sabah







