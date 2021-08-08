SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Alex Teixeria'nın geliş zamanı belli oldu
Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, Pazartesi günü saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak. Oyuncunun karantina süreci olacağı için karşılama organizasyonu yapılmayacak.
Beşiktaş 'ın yeni transferi Alex Teixeira, 9 Ağustos Pazartesi günü saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Brezilyalı oyuncu, karantina sürecinde olduğu için taraftar karşılaması yapılmayacak.
Tecrübeli futbolcu karantina aşamasından geçeceği için ilk hafta maçı olan Rizespor karşılaşmasında sahada olamayacak.