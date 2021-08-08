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SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Alex Teixeria'nın geliş zamanı belli oldu

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, Pazartesi günü saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak. Oyuncunun karantina süreci olacağı için karşılama organizasyonu yapılmayacak.

08 Ağustos 2021, Pazar 12:49 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Alex Teixeria'nın geliş zamanı belli oldu

Beşiktaş 'ın yeni transferi Alex Teixeira, 9 Ağustos Pazartesi günü saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Brezilyalı oyuncu, karantina sürecinde olduğu için taraftar karşılaması yapılmayacak.

Tecrübeli futbolcu karantina aşamasından geçeceği için ilk hafta maçı olan Rizespor karşılaşmasında sahada olamayacak. 


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