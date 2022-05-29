Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı. Kongrede üyeler, kulüp başkanlığının dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri için de oy verdi. Başkanlık seçiminde Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen yarıştı.

Ahmet Nur Çebi'ye 2777 oy

Oy verme işlemi saat 11.05 itibariyle başladı. 15 bin 512 üyenin oy verme hakkı olduğu seçime 4 bin 529 üye katılım gösterdi. Seçime katılan üyeler toplam 20 sandıkta oylarını verdi. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi ve oy sayma işlemine geçildi. Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Ahmet Nur Çebi 2777 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Fuat Çimen ise bin 190 oy aldı. Kullanılan 4 bin 423 oyda, 3 bin 965 geçerli, 397 boş ve 59 geçersiz oy çıktı.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yönetim kurulu listesi şöyle:

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan

Fuat Çimen’den Ahmet Nur Çebi’ye tebrik

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, oy sayma işlemlemleri resmi olarak sona ermeden önce Ahmet Nur Çebi’nin yanına gelerek kendisini tebrik etti.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Resmi olarak açıklanmayan oylama sonucundan önce başkan adayı Fuat Çimen, ailesi ve ekibiyle birlikte seçimi kazanan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi’nin yanına gelerek kendisini tebrik etti. Çebi de, Çimen'e teşekkür etti.

Beşiktaş seçiminde kurullar belli oldu

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda seçme ve sicil kurulu başkanlığını Şahabettin Önkol, denetleme kurulu başkanlığını Gökhan Tiryaki ve disiplin kurulu başkanlığını ise Ahmet Akpınar kazandı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı. Oylama sonucunda siyah-beyazlı kulübün kurul başkanları da belli oldu. Seçimlerde, seçme ve sicil kurulu başkanlığına Şahabettin Önkol, denetleme kurulu başkanlığında Gökhan Tiryaki ve disiplin kurulu başkanlığına ise Ahmet Akpınar seçildi.

Seçimde yaşananlar

Fuat Çimen oyunu kullandı

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oyunu 5. sandıkta kullandı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde devam ediyor. Siyah-beyazlıların başkan adayı Fuat Çimen oy verme işlemini yaptı. Çimen oyunu 5. sandıkta kullandı.

Ahmet Nur Çebi de oyunu kullandı

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, oyunu 4. sandıkta kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Çebi, katılım sayısının az olduğunu söyleyerek, "18 bin kişinin oy kullanacağı yerde 3’te 1’inin gelmesi az. Beşiktaş’a sahip çıkacaksak hepimiz burada olacağız" dedi.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılıyor. Siyah-beyazlıların başkan adayı ve aynı zamanda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi de oyunu kullandı. Çebi, oy verme işlemini 4. sandıkta yaptı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Bir seçim yapıldı. Sonuçlar inşallah Beşiktaşımız için en güzel şekilde tecelli eder. Göreve gelene başarı diliyoruz. Her zaman için ben varsam buradayım, yoksa diğer adayın yanında olacağım. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın. Seçim hayırlı olsun. Beşiktaşımız için güzel olsun" diye konuştu.

"Korkarım ki buraya gelip oy kullanmayanlar en çok konuşanlar olacak"

Katılım sayısının az olduğuna dikkat çeken Çebi, “Ben şu an onu söylemek istemiyorum ama 18 bin kişinin oy kullanacağı yerde 3’te 1’inin gelmesi az. Beşiktaş’a sahip çıkacaksak hepimiz burada olacağız. Aday sayısı az, katılımcı sayısı az. Beşiktaş artık bundan sonrakilerde tekrar bir gözden geçirip, hem aday olacak arkadaşlarımızın cesaretle buraya gelmesi lazım. Hem de kongre üyesi dostlarımın, kardeşlerimin burada gelip oylarını kullanması lazım. Bu böyle olmuyor. Çok korkarım ki buraya gelip oy kullanmayanlar en çok konuşanlar olacak. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Oy verme işlemi sona erdi

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme tamamlandı ve oy sayma işlemine geçildi.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor. Saat 11.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi oyunu 4. sandıkta, Fuat Çimen de 5. sandıkta kullandı. Üyeler, kulüp başkanlığı dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapıldı.

15 bin 512 üyenin oy verme hakkı olduğu seçime 4 bin 529 üye katılım gösterdi.

Oy vermelerin tamamlanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.

Ahmet Nur Çebi: Verilecek her karara saygı duyuyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirilen seçimde çıkan karar ne olursa olsun kendisi ve yönetim kurulunun verilecek her karara saygı duyacağını söyledi.

Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul’da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, oy verme işlemi öncesinde genel kurula seslendi. Kendileri için yorucu bir gün olacağını ifade eden Çebi, “Ama buraya gelip Beşiktaş için emek verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Dün söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra ekleyecek bir şey yok. Biz geldiğimizde icraatları önünüze sunduk. Takdir ve değerlendirme genel kurulun. Beşiktaş’ın sahibi genel kuruldur. Verecekleri karara her şekilde saygı duyacağız. Aday çıkan kardeşimiz Fuat Çimen’e de canı gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Fuat Çimen: Bu kulüp tesadüflerle hareket edebilir mi?

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, siyah-beyazlıların bir takım tesadüfler üzerine hareket edemeyeceğini ifade etti.

Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul’da Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, oy verme işlemleri öncesinde genel kurulda bir konuşma yaptı. Beşiktaş Başkan Adayı olmaktan onur duyduğunu söyleyen Çimen, “Başkanımız beni nezaketle sahneye davet etti ve ben de icabet ettim. Bu davranışım kimi çevrelerce eleştirildi. Ben bunu reddediyorum. Bu genel kurul iradesine ve Beşiktaş başkanına saygıdır. Bu sıralarımıza iş insanlarımız, kadın üyelerimiz ve politikacılarımız gelmiyor. Sonra lobimiz yok diye üzülüyoruz. Taraftar ve dernekler ayrılmış. Beşiktaş bir avuç elitistin değildir. Çok zorlu bir adaylık süreci geçirdik. Bizi destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. 2 buçuk yıl önce çıktığımız bu yolda onursal başkanımız Süleyman Seba’nın Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız, ‘Kimsenin adamı olmayın’ sözünü şiar edindik. Kimsenin adamı olmadık. Yıllardır üzerinde çalıştığımız proje ve planlarımızı son 2 buçuk yılda olgunlaştırdık. Köprüden önce son çıkış olarak bu önemli seçimde Beşiktaş’ın kurtuluş savaşını nasıl kazanacağımızı anlatacağım. Kulüp olarak son 20 yıldır paralı başkan, kasa kolaylığı konusuna değinmek istiyorum. Bu durum 10 milyondan 5 milyar borca getirdi bizleri. Dün yapılan açıklamada yıllık 1 milyar faiz öder duruma geldik. Bunu açıklarken başkan örnekler verdi. Uzlaşma hali arken Abdullah Avcı ile mahkemelik olduk. Yeni gelen hocayla 30 milyon dolar kar ettik dedi başkanımız. Kar hesabını böyle yapan başkan için herkese soruyorum bu kulüp tesadüflerle hareket edilebilir mi?” dedi.