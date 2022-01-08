Süper Lig 'in ikinci yarısına Çaykur Rizespor deplasmanında başlayacak olan Beşiktaş , bu maçın kadrosunu açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Rize'ye eksik olarak gidecek olan siyah beyazlılarda tam 9 kişi kadroda yer almıyor. Ayrıca takımın başında yer alan Önder Karaveli ve yardımcısı olarak görev yapan Serdar Topraktepe de kafilede yer almıyor. Takımın başında akademi hocalarından Halim Okta'nın olacağı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Pjanic, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Larin, Oğuzhan Özyakup ve Kenan Karaman koronavirüse yakalandıkları için kadroda yer almadı.

Ayrıca N'Koudou ve Mert Günok sakatlıkları nedeniyle takımda olmayan isimlerden...

Kartal, Rizespor deplasmanına 4 genç ismi kadroya dahil ederek gidiyor.

İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin

Defans: Domagoj Vida, Francisco Montero, Welinton Souza, Serdar Saatçı, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş

Orta Saha: Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz

Forvet: Güven Yalçın, Michy Batshuayi