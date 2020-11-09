Beşiktaş, üçü futbolcu dört kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de bu açıklamanın ardından Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır.











