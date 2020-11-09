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Son dakika | Beşiktaş'ta 3 futbolcuda koronavirüs!

Son dakika haberi... Beşiktaş, 3'ü futbolcu olmak üzere toplam 4 kişide koronavirüse rastlanıldığını açıkladı.

09 Kasım 2020, Pazartesi 18:15 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş'ta 3 futbolcuda koronavirüs!

Beşiktaş, üçü futbolcu dört kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de bu açıklamanın ardından Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır.




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