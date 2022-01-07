Beşiktaş 'ta Çaykur Rizespor maçı öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig ’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.











