Beşiktaş 'ta Çaykur Rizespor maçı öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig ’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.