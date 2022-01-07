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Son dakika! Beşiktaş'ta 2 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Süper Lig’in 20’nci haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandı.

07 Ocak 2022, Cuma 19:55 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ta 2 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Beşiktaş 'ta Çaykur Rizespor maçı öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig ’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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