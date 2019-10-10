Son dakika! Beşiktaş'ta 2 başkan adayı belli oldu
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta başkan adayları belli olmaya başladı. Siyah beyazlıların şu anki yönetiminde 2. başkan olarak görev yapan Serdal Adalı ve bir önceki seçimde Fikret Orman'a rakip olan Hürser Tekinoktay, yeterli imzaları toplayarak divan kuruluna başkanlığa aday olduklarını ilettiler.
,Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde ilk aday belli oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın seçim kararı almasının ardından Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday oldu.
Yeterli imzayı toplayan Serdal Adalı, 17.00'de bitecek olan başvurular öncesi aday olduğunu divan kuruluna iletti. Serdal Adalı, geçtiğimiz seçimde Fikret Orman'ın yönetiminde yer almış ve ikinci başkanlık görevini üstlenmişti.
HÜRSER TEKİNOKTAY DA AÇIKLADI
Beşiktaş Kongre üyeleri tarafından aday olması için yeterli imzayı toplayan Hürser Tekinoktay da başkanlığa adaylığını divan kuruluna bildirdi. İkilinin resmi açıklamayla camiaya adaylığını duyurması bekleniyor.