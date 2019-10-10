,Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde ilk aday belli oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın seçim kararı almasının ardından Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday oldu.

Yeterli imzayı toplayan Serdal Adalı, 17.00'de bitecek olan başvurular öncesi aday olduğunu divan kuruluna iletti. Serdal Adalı, geçtiğimiz seçimde Fikret Orman'ın yönetiminde yer almış ve ikinci başkanlık görevini üstlenmişti.

HÜRSER TEKİNOKTAY DA AÇIKLADI

Beşiktaş Kongre üyeleri tarafından aday olması için yeterli imzayı toplayan Hürser Tekinoktay da başkanlığa adaylığını divan kuruluna bildirdi. İkilinin resmi açıklamayla camiaya adaylığını duyurması bekleniyor.

SERDAL ADALI KİMDİR?



