Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan ve gözden çıkartılan Umut Nayir, Hırvatistan takımlarından Hajduk Split'e kiralandı. 1 yıl Hırvat ekibinde oynayacak olan Umut Nayir için sezon sonu 400 bin Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. 1993 doğumlu forvet, gol asist rakamı toplamında 20 gole ulaşırsa, zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.

2 sezon önce Beşiktaş'a transfer olan Umut Nayir, ilk sezonunda kiralık olarak Bursaspor forması giymişti. Geçen sezon Siyahlı-Beyazlı ekipte şans bulan golcü futbolcu, 17 lig maçında 4 gol atmıştı. 1-0'lık Galatasaray derbisinde attığı gol ile de 3 puanı kazandırmıştı.

Yakup Çınar / Fanatik Özel