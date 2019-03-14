Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu Shinji Kagawa, uzun bir aranın ardından yeniden milli takıma çağrıldı.

Japonların 22 ve 26 Mart'ta sırasıyla Kolombiya ve Bolivya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu bugün açıklanırken Siyah Beyazlı futbolcu da teknik direktör Hajime Moriyasu tarafından belirlenen 23 kişilik listede kendisine yer buldu.

Son olarak 2018 Dünya Kupası'nda Belçika'yla oynanan ikinci tur maçında Japonya formasını giyen 29 yaşındaki yıldız isim, o tarihten bu yana Dortmund'da yeteri kadar süre alamadığı için milli takım kadrosuna alınmıyordu.

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler