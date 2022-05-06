Beşiktaş 'ın altyapısından yetişen Serdar Saatçı bu sezon toplamda 12 maçta görev yaparken sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Adı şimdiden Avrupa kulüpleriyle birlikte anılmaya başlayan genç futbolcuyla ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Serie A ekibi Cagliari, 19 yaşındaki stoper için Siyah Beyazlılar'ın kapısını 500 bin euroluk teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Devre arası genç savunmacı için Rennes'den 2 milyon euroluk teklif alan Kara Kartal'ın bu öneriyi kabul etmeyeceği ve daha yüksek bir bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan pay isteyeceği belirtildi. (Sabah)