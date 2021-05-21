Son dakika | Beşiktaşlı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi!

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal hayatını Nur Beşkardeşler ile birleştirdi. 30 yaşındaki oyuncunun düğün töreninde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de yer aldı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler’in nikah şahitliğini kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı. Açıklamada, "Necip-Nur çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz" denildi.

2019 yılının son aylarından beri birlikte olan çiftin düğün töreninde ayrıca Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ile birlikte eski takım arkadaşlarından Tolga Zengin, Mustafa Pektemek gibi isimler yer aldı.







