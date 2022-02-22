Beşiktaş ’ta sözleşmesi sona erecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin’e İngiliz ekibi Huddersfield’ın da talip olduğu iddia edildi.

Championship’te mücadele eden İngiliz ekibinin sezon sonu serbest kalacak olan Kanadalı golcüyü bedava alma fırsatına kaçırmak istemediği öğrenildi.

Larin bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. (Hürriyet)