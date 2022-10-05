Brezilya Serie B ekiplerinden Gremio, sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek olan Josef de Souza'yı transfer listesine aldı.

JOSEF AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Josef de Souza, sezon sonunda siyah-beyazlılardan ayrılacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Brezilyalı futbolcu yaptığı paylaşımda "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile." ifadelerine yer verdi.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA HOLİGANI ENGELLEDİ, CEZA ALDI

Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş karşılaşmasının son düdüğünün ardından bir Sarı-Lacivertli taraftar sahaya atlamış ve Siyah-Beyazlı futbolcular Salih Uçan ile Cenk Tosun'a saldırmıştı. Bu saldırı sonrasında da takım kaptanı Josef de Souza saldırganı arkadaşlarının yanından uzaklaştırmıştı. Yaptığı bu hareket nedeniyle Brezilyalı futbolcu PFDK tarafından 1 maç ceza aldı. Beşiktaş, bu karara itirazda bulunsa da Tahkim Kurulu itirazı reddetti ve cezayı onadı.

Bu karar sonrasında Josef sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak "Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararı vermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar... Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi" tepki gösterdi.

GREMIO JOSEF'İ İSTİYOR

Brezilya ekibi Gremio, sezon sonunda bonservisi elinde olan 10 yıldızla görüşme kararı aldı. Bu listenin ikinci sırasında Josef de Souza var.

LİSTE 10 OYUNCU VAR

Habertürk'ün Brezilya basınından derlediği habere göre, Gremio'nun sezon sonunda takıma takviye etmek için görüşme yapacağı 10 oyuncuyu listeledi. Bunlar arasında Beşiktaş'la sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Josef de Souza da var. Kulüp, Avrupa'da sözleşmesi biten oyunculardan oluşan bir liste oluşturdu.

Avrupa'da sözleşmesi biten oyuncularla bağlantılar devam ediyor. Renato Gaucho'nun komuta ettiği kadroya kesinlikle mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak isimler. Serie A'ya çok yakın olan takımın yeni transfer penceresinde işini kolaylaştıracak fırsatları var.

Felipe Augusto. 33 yaşında ve Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eriyor.

SOUZA TARAFTARIN HAYRAN OLDUĞU BİR İSİM

Souza, şu anda Türkiye'de Beşiktaş forması giyiyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Grêmio'da iz bıraktı ve taraftarların hayran olduğu biri.

JOSEF'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Öte yandan, bu sezon siyah-beyazlı takımla 3 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki oyuncu 204 dakika sahada kaldı.