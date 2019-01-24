Uzun yıllar Samsunspor'un kalesini koruyan, 2002/03 sezonunda Beşiktaş'a transfer olup Cordoba'nın yedeği olan 1974 doğumlu Göksel Gencer, evinde ölü bulundu. Gencer'in kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

Göksel Gencer kimdir?

Göksel Gencer, futbola profesyonel olarak 1993'te 3. Lig'de oynayan Silifkespor'da başladı. Burada dikkat çekip 1994'te Samsunspor'a transfer oldu. Uzun süre takımın ikinci kalecisi olsa da, 1999-2000 sezonundan itibaren kalede daha çok bulunmaya başladı. Alioum Boukar ile değişerek oynadıkları sezonlardan sonra 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ye transfer oldu. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu bu sezonda Oscar Cordoba'nın ardından ikinci kalecilik yapan Göksel, biri Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıktı.

2004-2005 sezonunun ikinci devresi Lig A takımı Antalyaspor'a geçti. 2005-2006 sezonunda Vestel Manisaspor ile Süper Lig'e döndü. 2006-2007'de Lig B takımı Mersin İdman Yurdu'nda forma giydi. 2008-2009 sezonunda Yimpaş Yozgatspor'un kalecisi oldu ve sezon sonunda futbola veda etti.

Göksel Gencer, 1994'te ilk kez Ümit Millî Takım'a çağrıldı ve 1994-1995 arasında 10 kez Ümit Millî formayı giydi.