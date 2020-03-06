SON DAKİKA | Beşiktaşlı Douglas sezonu kapattı

Son dakika haberi... Beşiktaş, 1990 doğumlu Brezilyalı sağ bek Douglas'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı.

06 Mart 2020, Cuma 15:08 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Beşiktaşlı Douglas sezonu kapattı

Beşiktaş, Brezilyalı sağ beki Douglas’ın sezonu kapattığını açıkladı. Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Douglas’ın sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzeyde yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten Brezilyalı oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos’un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris’de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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