Beşiktaş’a önceki sezonun başında Eskişehirspor’la yollarını ayırmasının ardından bedelsiz olarak transfer olan Dorukhan Toköz’ün menajeri Necdet Ergezen, FANATİK’e özel açıklamalarda bulunmuş ve “Ocak 2020’de sözleşme konusu kapandı. Kulüp bize, ‘Oyuncunun sakatlıktan dönmesini bekliyoruz’ dese anlarız, bekleriz ama bu bile bize bildirilmedi. Ligler başlayınca Eylül ayında ya da Dorukhan’ın sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala görüşmeye çağırırlarsa o zamanki şartları masaya koyarız. O mevkide oynayan oyunculara yapılan benzer sözleşmeleri isteriz. Orta sahada 2 milyon ile 2.5 milyon Euro arası sözleşmesi olan oyuncular var” sözlerini sarf etmişti.

'Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir'

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, menajerinin dün yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı taraftarlar ve futbol kamuoyuna seslendi. Milli futbolcu, menajerinin "Beşiktaş'tan yazılı bir teklif almadık" açıklamasının ardından yaşanan polemiklere son noktayı koydu ve "Beşiktaş’a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur. Başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum. Sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.