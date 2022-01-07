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Son dakika | Beşiktaşlı Adem Ljajic Başakşehir'e transfer oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Siyah-beyazlılarda kadro dışı olan Adem Ljajic takımdan ayrıldı. İşte Boşnak yıldızın yeni takımı...

07 Ocak 2022, Cuma 18:03 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaşlı Adem Ljajic Başakşehir'e transfer oldu

Beşiktaş 'ta ilk ayrılık gerçekleşti. 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 2018'de Torino'dan transfer edilen Adem Ljajic siyah-beyazlılardan ayrıldı. Boşnak futbolcu Medipol Başakşehir ile anlaştı.

Anlaşma 1.5 yıllık

Bu sezonun ilk devresinde kadro dışı bırakılan Ljajic, Başakşehir'le 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 

İstanbul temsilcisi, Adem Ljajic ile yarın resmi sözleşme imzalayacak.

Geldiği ilk sezon gösterdiği performansla göz dolduran Ljajic sonraki sezonlarda istikrarsız bir dönem geçirdi. Özel hayatındaki çalkantılardan ötürü futbola konsantre olamadı.

Adem Ljajic'in Beşiktaş performansı

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarda Boşnak oyuncularla defalarca konuştuğu halde futbola konsantre edemediğini dile getirmişti. 

Adem Ljajic siyah-beyazlı formayla görev aldığı 85 maçta 18 gol, 29 asist yaptı. (Ajansspor)

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