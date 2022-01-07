Beşiktaş 'ta ilk ayrılık gerçekleşti. 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 2018'de Torino'dan transfer edilen Adem Ljajic siyah-beyazlılardan ayrıldı. Boşnak futbolcu Medipol Başakşehir ile anlaştı.
Anlaşma 1.5 yıllık
Bu sezonun ilk devresinde kadro dışı bırakılan Ljajic, Başakşehir'le 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
İstanbul temsilcisi, Adem Ljajic ile yarın resmi sözleşme imzalayacak.
Geldiği ilk sezon gösterdiği performansla göz dolduran Ljajic sonraki sezonlarda istikrarsız bir dönem geçirdi. Özel hayatındaki çalkantılardan ötürü futbola konsantre olamadı.
Adem Ljajic'in Beşiktaş performansı
Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarda Boşnak oyuncularla defalarca konuştuğu halde futbola konsantre edemediğini dile getirmişti.
Adem Ljajic siyah-beyazlı formayla görev aldığı 85 maçta 18 gol, 29 asist yaptı. (Ajansspor)